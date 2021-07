Laurent de la Clergerie (LDLC.com) : entre e-commerce, projets de fermes et fast-food veggie

Sauf immense catastrophe, et bien que rien ne soit jamais totalement acquis dans la vie, la pérennité du groupe LDLC semble relativement assurée. De quoi donner à Laurent de la Clergerie l'opportunité de se diversifier. Et le passionné d'informatique, qui, souvenez-nous, veut donner du « sens » à ses projets, ambitionne de lancer un concept de ferme, évidemment en reprenant les principaux ingrédients du succès de LDLC. L'idée : des fermiers salariés ne travaillant que 4 jours par semaine au sein d'une exploitation bio autoreproductrice, pour offrir un luxe dont les agriculteurs se privent : du repos et des vacances.