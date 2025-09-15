La licorne française du reconditionné, Back Market, s'apprête à franchir un cap énorme. L'entreprise prépare l'ouverture de ses premiers magasins physiques, en France mais aussi outre-Atlantique, aux États-Unis.
Une décennie après sa création, Back Market opère un virage radical et fondamental pour son avenir et son développement. La plateforme française, devenue une vraie référence de la vente de produits technologies issus de la filière du reconditionné, abandonne sa stratégie du tout-en-ligne pour s'aventurer dans le commerce physique, ce que l'on appelle le retail. Avec l'ouverture prochaine de boutiques, Back Market part à la conquête de nouveaux marchés.
En s'ouvrant aux commerces physiques, Back Market répond aux habitudes de consommation, américaines notamment
Dans les semaines à venir, Back Market ouvrira son premier magasin physique aux États-Unis, comme l'annonce La Tribune Dimanche. Pour Thibaud Hug de Larauze, PDG et cofondateur de Back Market, cette décision répond à une certaine logique. Outre-Atlantique, « 70% des clients achètent hors-ligne », de quoi faire évoluer sa perception de la numérisation du commerce.
Back Market est bien consciente de la réalité commerciale concrète sur le marché américain. Malgré la croissance du e-commerce, une large majorité de consommateurs continue de privilégier l'achat en magasin pour les produits technologiques. Back Market adapte donc son modèle économique aux spécificités locales de chaque marché.
En parallèle, la France accueillera 500 points de vente partenaires d'ici la fin de l'année. Une multiplication éclair des canaux physiques qui vise à contrer les enseignes traditionnelles qui grignotent des parts de marché sur le terrain du reconditionné, secteur longtemps délaissé par la grande distribution. La réponse du berger à la bergère, en somme.
Les ambitions de Back Market sont sans limites
« Il y a onze ans, les iPhone reconditionnés représentaient moins de 5% des achats en France. C'est 36% aujourd'hui », se félicite le dirigeant de Back Market, aujourd'hui âgé de 37 ans. Plus qu'une transformation sociétale, cette progression fulgurante dépasse les espoirs les plus optimistes des pionniers du secteur de la vente de produits reconditionnés, qui assistent à une multiplication des opportunités.
Back Market surfe sur cette vague avec un volume d'affaires attendu « supérieur à 3 milliards d'euros » en 2025, contre 2,1 milliards en 2023. Cette croissance de « plus de 30% en un an » propulse la licorne française, désormais valorisée à 5,1 milliards d'euros, vers de nouveaux sommets. Une performance d'autant plus remarquable que l'entreprise compte désormais 700 salariés répartis dans 17 pays.
L'ambition de Back Market est sans limites, puisque l'entreprise prépare le lancement d'une filiale dédiée à la réparation, d'abord en France, en Allemagne et en Espagne. « Il fallait aller beaucoup plus loin. J'ai beaucoup d'ambitions dans ce domaine », confie son patron, qui envisage même la création d'un service de collecte à domicile pour éviter l'expédition postale des appareils défaillants.