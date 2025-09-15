Une décennie après sa création, Back Market opère un virage radical et fondamental pour son avenir et son développement. La plateforme française, devenue une vraie référence de la vente de produits technologies issus de la filière du reconditionné, abandonne sa stratégie du tout-en-ligne pour s'aventurer dans le commerce physique, ce que l'on appelle le retail. Avec l'ouverture prochaine de boutiques, Back Market part à la conquête de nouveaux marchés.