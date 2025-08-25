Le spécialiste français du high-tech LDLC inaugure un nouveau magasin dans le quartier de la Madeleine à Paris 8ᵉ. Cette boutique, ouverte depuis le 20 août, propose près de 3 000 références et un atelier de réparation intégré.
- LDLC a ouvert le 20 août une nouvelle boutique de 1 000 m² sur trois niveaux au 21 place de la Madeleine (Paris 8ᵉ).
- La boutique propose près de 3 000 références, couvrant informatique, téléphonie, TV, jeux, cadeaux et objets connectés.
- Ouverte 7 jours sur 7, elle inclut des espaces thématiques et un atelier de réparation sur place pour conseils et services.
Bonne nouvelle pour les résidents de la capitale française : LDLC élargit son réseau de boutiques physiques avec cette nouvelle implantation parisienne. L'enseigne répond ainsi aux problèmes d'orientation des consommateurs dans un marché où « trouver le produit dont on a vraiment besoin, au bon prix, est souvent compliqué », en proposant conseils et démonstrations sur site.
LDCL renforce sa présence physique dans la capitale française
La nouvelle enseigne LDLC Madeleine déploie son offre sur près de 1 000 m² et 3 niveaux, permettant au grand public de « découvrir, tester, les dernières nouveautés, mais aussi les incontournables », peut-on lire dans le communiqué d'annonce. L'assortiment couvre l'informatique avec ordinateurs fixes et portables, tablettes et écrans, la téléphonie dont smartphones et montres connectées, ainsi que l'univers télévision, image et son avec TV connectées, home cinémas et casques audio.
L'offre s'étend également aux cadeaux et loisirs avec consoles, Lego et figurines, sans oublier la maison connectée avec les aspirateurs robots et balances connectées. Chaque étage reconstitue des espaces de vie thématiques comme « le bureau de télétravail » ou encore « la chambre de l'ado ». Au-delà de la vente, LDLC Madeleine intègre aussi un atelier de réparation.
Située au 21 place de la Madeleine à Paris 8ᵉ, cette nouvelle boutique, ouverte 7 jours sur 7, est située à proximité d'enseignes bien connues telles que Leroy Merlin et Decathlon.
Source : Communiqué de presse