La nouvelle enseigne LDLC Madeleine déploie son offre sur près de 1 000 m² et 3 niveaux, permettant au grand public de « découvrir, tester, les dernières nouveautés, mais aussi les incontournables », peut-on lire dans le communiqué d'annonce. L'assortiment couvre l'informatique avec ordinateurs fixes et portables, tablettes et écrans, la téléphonie dont smartphones et montres connectées, ainsi que l'univers télévision, image et son avec TV connectées, home cinémas et casques audio.

L'offre s'étend également aux cadeaux et loisirs avec consoles, Lego et figurines, sans oublier la maison connectée avec les aspirateurs robots et balances connectées. Chaque étage reconstitue des espaces de vie thématiques comme « le bureau de télétravail » ou encore « la chambre de l'ado ». Au-delà de la vente, LDLC Madeleine intègre aussi un atelier de réparation.

Située au 21 place de la Madeleine à Paris 8ᵉ, cette nouvelle boutique, ouverte 7 jours sur 7, est située à proximité d'enseignes bien connues telles que Leroy Merlin et Decathlon.