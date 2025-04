L'étude OpinionWay démontre que 84% des Français jugent le reconditionnement des produits high-tech comme un moyen efficace de limiter la surconsommation et la pollution. Plus remarquable encore, 94% des personnes interrogées se disent prêtes à conserver leurs appareils beaucoup plus longtemps si les fabricants étaient légalement obligés de garantir leur réparabilité, d'assurer les mises à jour logicielles et de permettre leur reconditionnement pendant 10 ans.

Thibaud Hug de Larauze, PDG et co-fondateur de Back Market, partage cette vision. « Garder un smartphone pendant 5 ans ne devrait pas être l'exception pour les consommateurs, mais la norme, et nous savons que nous pouvons aller encore plus loin. Avec un support logiciel, des outils de réparation accessibles et des services de reprise, les appareils peuvent rester en circulation pendant une décennie complète ».

Pour concrétiser cet engagement, le partenariat comprend plusieurs initiatives pratiques. Les kits de maintenance iFixit seront désormais disponibles sur la marketplace de Back Market, permettant aux utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs appareils. L'application Back Market proposera quant à elle des outils de diagnostic pour mesurer l'état de santé des appareils et des conseils d'entretien pour prolonger leur durée de vie.

Back Market et iFixit militent également activement pour le droit à la réparation. Lauren Benton, directrice générale de Back Market aux États-Unis, a été nommée au conseil d'administration de Repair.org et défendra cette législation à travers les États-Unis. Back Market a également annoncé une contribution de 100 000 dollars à Repair.org pour soutenir les efforts législatifs État par État plutôt qu'au niveau fédéral en faveur du droit à la réparation aux États-Unis.