Pierre, utilisateur aveugle, résume la situation à sa manière. « Quand on est aveugle ou malvoyant, et qu'on ne peut pas faire ses courses seul dans un magasin, la seule façon d'être autonome, c'est de faire ses courses en ligne. L'inaccessibilité des sites nous prive de la possibilité d'être autonome et nous rend dépendant d'un proche ou d'un vendeur », explique-t-il. Cette action en justice repose sur une victoire juridique obtenue le 21 mai 2024, quand le Tribunal administratif de Paris avait condamné l'État pour l'inaccessibilité des logiciels de l'Éducation nationale. Un motif d'espoir, pour les requérants et les personnes qu'ils représentent.