Ce rachat rapportera surtout à Uber plus de 60 millions d’utilisateurs actifs mensuels supplémentaires, de quoi couronner des années de consolidation intense. Après les rachats de Postmates par Uber ou Deliveroo et Wolt par DoorDash pour ne citer qu'eux, le marché de la livraison de repas, ou FoodTech, ne tolère plus l'éparpillement et exige de la rentabilité face au contrôle accru du statut des coursiers. L'opération pourrait doper l'abonnement Uber One en créant un duopole quasi mondial avec DoorDash, loin devant les acteurs régionaux historiques.