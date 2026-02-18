Quel avenir pour la compagnie G7 ? On peut se poser la question après cette nouvelle, du Figaro, qui explique que le siège de l'entreprise a été perquisitionné le mardi 17 février par une trentaine de fonctionnaires de l'Autorité de la concurrence.

Il s'agirait d'« une opération de visite et [de] saisie inopinée auprès d'une entreprise suspectée d'avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du transport public particulier de personnes » explique un communiqué de l'Autorité. Et cette action fait suite à une plainte d'Uber, ce que la géant a confirmé aujourd'hui auprès de l'AFP.