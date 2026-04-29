La dernière annonce de la journée, certes plus discrète mais importante, porte sur la barre de recherche « Où allez-vous ? », qui va changer de dimension. Jusqu'ici réservée aux trajets, elle affichera désormais en une seule recherche des résultats couvrant à la fois les adresses, les restaurants et les articles disponibles sur Uber Eats. La firme la joue fine, et se préserve ici de la concurrence de Google, qui malgré les chatbots et autres agents IA, reste l'outil prioritaire pour accéder rapidement à l'information. Cette barre de recherche est d'abord disponible d'abord aux États-Unis et au Canada, avant d'arriver dans le reste du monde au second semestre 2026. Pour le taxi volant, il faudra encore attendre un peu…