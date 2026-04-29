Lors de son événement annuel à New York, Uber a annoncé mercredi l'arrivée d'Uber Boat en Europe, d'un Mode Voyage intégré et d'une extension internationale d'Uber One. L'application est plus complète que jamais.
Uber a profité de son rendez-vous annuel GO-GET, organisé ce mercredi 29 avril 2026 à New York, pour dévoiler une série d'annonces majeures autour du voyage, dont l'une va forcément vous surprendre, ou pas. Entre la location de bateaux en France et en Europe dès le mois de juin, une conciergerie de voyage intégrée dans l'application et les avantages du programme Uber One valables à l'international, le géant américain accélère. Il a, en outre, officialisé des partenariats avec Expedia et Accor, pour s'imposer un peu plus encore dans le secteur du tourisme et des affaires.
Uber Boat débarque en France dès juin 2026 avec 50 000 bateaux à louer
La grande nouveauté du GO-GET 2026, c'est Uber Boat. Dès le mois de juin, les utilisateurs, français notamment, pourront réserver parmi quelque 50 000 embarcations dans une vingtaine de villes européennes, comme Marseille, Cannes, Nice, Saint-Tropez, Nice ou Paris pour ce qui concerne l'Hexagone, grâce à un partenariat avec Click&Boat, un acteur européen de la location de bateaux. En plus de la France, Uber Boat couvre quatre pays, avec l'Espagne, l'Italie, la Croatie et le Portugal.
Les abonnés Uber One ont droit à leur lot de bonnes nouvelles. À chaque location de bateau, 10 % du montant seront automatiquement crédités sous forme de crédits Uber, directement accessibles dans le portefeuille virtuel de l'application. Ces crédits seront valables 60 jours et pourront être dépensés sur n'importe quel trajet Uber ou commande Uber Eats. Louer un bateau à Saint-Tropez vous aidera peut-être à payer votre pizza du lendemain.
Uber a aussi présenté le Mode Voyage, une nouvelle expérience pensée pour les voyageurs de A à Z. Ici, l'application devient un guide. Elle oriente dans les aéroports, suggère des bonnes adresses locales et permet de réserver un restaurant via OpenTable. Elle peut même faire livrer des essentiels oubliés (chargeur, trousse de toilette) directement à la porte de la chambre d'hôtel. En cas de bagage égaré ou d'oubli monumental, on en rêve tous un peu secrètement, non ? Notez que cette dernière option est réservée aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Mexique et en Australie.
Une seule recherche pour un trajet, un restaurant ou un article sur Uber, qui veut rassembler les usages sur son application
Dès début juin également, les avantages Uber One suivront les membres partout dans le monde. En voyage à l'étranger, chaque utilisateur faisant un trajet Uber continuera de générer des crédits, tout en continuant à profiter de la livraison gratuite via Uber Eats hors de son pays. Mieux encore, ces crédits accumulés pendant les vacances ne s'évaporeront pas à l'atterrissage, puisqu'ils pourront être utilisés au retour, pour payer, au moins en partie, le trajet depuis l'aéroport.
Deux partenariats annoncés ce mercredi aussi montrent toute l'ambition d'Uber, et surtout son emprise dans le monde du tourisme, mais aussi celui des affaires, comme nous le disions plus haut. Aux États-Unis, un accord avec le Néerlandais Expedia Group (qui possède les marques Expedia, Hotels.com, CarRentals) ouvre l'accès à plus de 700 000 hébergements directement depuis l'application Uber, avec les locations Vrbo annoncées pour plus tard dans l'année. En Europe et au Moyen-Orient, c'est Accor qui entre dans la danse. Les membres cumuleront des points ALL Accor sur leurs trajets Uber et leurs commandes Uber Eats. Le programme ALL Accor regroupe toutes les enseignes du groupe hôtelier, comme Ibis, Mercure, Novotel, Sofitel, Pullman et d'autres.
La dernière annonce de la journée, certes plus discrète mais importante, porte sur la barre de recherche « Où allez-vous ? », qui va changer de dimension. Jusqu'ici réservée aux trajets, elle affichera désormais en une seule recherche des résultats couvrant à la fois les adresses, les restaurants et les articles disponibles sur Uber Eats. La firme la joue fine, et se préserve ici de la concurrence de Google, qui malgré les chatbots et autres agents IA, reste l'outil prioritaire pour accéder rapidement à l'information. Cette barre de recherche est d'abord disponible d'abord aux États-Unis et au Canada, avant d'arriver dans le reste du monde au second semestre 2026. Pour le taxi volant, il faudra encore attendre un peu…
- Une interface sobre et intuitive pour simplifier la réservation d'une course
- Un paiement sécurisé et pensé pour faciliter les démarches
- Un service de transport privé combiné au service de restauration Uber Eats