Aux États-Unis, Uber vient de lancer son tout premier « Kiosk », une borne qui permet de commander un véhicule sans le moindre smartphone, et dont le déploiement va se poursuivre dans les prochains mois.
L’entreprise présente ce nouveau service Kiosk comme une véritable aubaine, notamment pour les voyageurs internationaux qui débarquent sans forfait data local. Mais l’outil pourrait aussi se révéler salvateur dans un scénario bien plus courant : celui où notre smartphone rend l’âme faute de batterie et qu’aucune prise n’est en vue.
Commander son Uber sur une borne façon McDonald's, c'est possible !
Concrètement, avec le Uber Kiosk, le passager peut saisir sa destination et choisir la catégorie de véhicule souhaitée, comme il le ferait dans l’application. Le dispositif imprime ensuite un reçu papier récapitulant les détails du trajet, rendant l’expérience aussi simple et directe que possible.
Une approche pratique, qui permet à Uber d’élargir encore un peu plus l’accessibilité de son service, même lorsque la technologie nous fait défaut. « Une nouvelle façon de réserver un Uber sans téléphone, idéale pour les visiteurs internationaux arrivant sans forfait data local », explique le groupe.
Le Uber Kiosk pour l'heure réservé aux États-Unis
Le premier Uber Kiosk fait ainsi ses débuts au terminal C de l’aéroport LaGuardia (LGA). La société a d'ores et déjà confirmé que d'autres installations sont prévues dans les prochains mois, notamment dans des hôtels, des ports et des aéroports internationaux.
Ces kiosques visent à renforcer encore un peu plus la position d’Uber face aux taxis traditionnels. En supprimant l’obligation d’utiliser l’application, le dispositif joue en quelque sorte le rôle d’un répartiteur, puisqu'il suffit au voyageur de comparer, en temps réel, les options qui s’offrent à lui (temps d’attente, type de véhicule, confort, etc.) avant de faire son choix entre une course Uber ou un bon vieux taxi traditionnel.
Évidemment, ce kiosque Uber ne vise pas uniquement les touristes étrangers. Il s’adresse aussi à toutes les personnes (pensons aux utilisateurs moins familiers avec le numérique) qui ne disposent pas de l’application sur leur smartphone. Grâce à un large écran tactile, chacun peut ainsi commander une course en quelques étapes, tout en retrouvant l’ensemble des options habituelles : choix du type de véhicule, niveau de confort, capacité d’accueil…
Uber cherche ici à démocratiser l’accès à son service en proposant une solution plus inclusive, capable de satisfaire aussi bien les technophiles que les voyageurs occasionnels, ou les utilisateurs peu à l’aise avec les applications mobiles.
- Une interface sobre et intuitive pour simplifier la réservation d'une course
- Un paiement sécurisé et pensé pour faciliter les démarches
- Un service de transport privé combiné au service de restauration Uber Eats