Concrètement, avec le Uber Kiosk, le passager peut saisir sa destination et choisir la catégorie de véhicule souhaitée, comme il le ferait dans l’application. Le dispositif imprime ensuite un reçu papier récapitulant les détails du trajet, rendant l’expérience aussi simple et directe que possible.

Une approche pratique, qui permet à Uber d’élargir encore un peu plus l’accessibilité de son service, même lorsque la technologie nous fait défaut. « Une nouvelle façon de réserver un Uber sans téléphone, idéale pour les visiteurs internationaux arrivant sans forfait data local », explique le groupe.