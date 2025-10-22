Laurent_Marandet

Je n’aime pas Uber (ni ses chauffeurs parisiens, qui ne savent pas où est la Tour Eiffel) mais il faut reconnaître que pour l’usage taxi ou VTC, l’électrique est la seule option viable. Rouler en ville toute la journée avec un moteur thermique qui va s’encrasser (qu’on ne vienne pas me prétendre le contraire) et polluer, de plus bruyant, c’est débile. Pour le client ou le chauffeur, le silence de l’électrique induit un stress moindre, sachant qu’à Paris la plupart des automobilistes sont au bord de la dépression nerveuse, étant donné la politique vicieuse et sournoise de la Mairie, qui déplace d’un jour à l’autre des sens uniques et invente des restrictions chaque matin.