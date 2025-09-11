Dès l'année prochaine, Uber proposera des trajets en hélicoptère et en hydravion au sein de son application. Et ce n'est que le début vers la démocratisation de moyens de transport novateurs.
- À partir de 2026, Uber proposera des trajets en hélicoptère et hydravion via son application.
- Cette offre sera rendue possible grâce à un partenariat avec Joby Aviation et son opérateur Blade.
- L'objectif est de rendre la mobilité aérienne accessible et intégrée dans le service Uber, avec des trajets silencieux et durables.
Si l'on connaît surtout Uber pour ses trajets opérés en voiture, le géant américain ne compte pas s'arrêter à ce seul moyen de transport. Il propose aussi des services de bateaux-taxis, et prévoit encore d'étendre son offre. Car ses clients s'apprêtent à bénéficier d'une nouvelle solution hors du commun.
Partenariat inédit
En partenariat avec Joby Aviation, société spécialisée dans le développement d'aéronefs électriques à décollage et atterrissage vertical (eVTOL), Uber a annoncé la possibilité de réserver des vols en hélicoptère ou en hydravion via sa plateforme à partir de 2026.
Une fonctionnalité qui sera permise par Blade, opérateur de vols racheté par Joby Aviation cet été. L'entreprise propose déjà des trajets entre Manhattan, les aéroports new-yorkais, les Hamptons, mais aussi en Méditerranée, à Nice, Monaco ou Cannes. Concrètement, Uber va apporter la plateforme et la clientèle mondiale, tandis que Blade fournira le réseau et l'expérience opérationnelle.
Cette collaboration de grande envergure va rendre la commande d'un vol Blade aussi simple que la réservation d'une course Uber classique. L'expérience sera totalement intégrée : choix du trajet, paiement, et enchaînement possible avec une voiture Uber avant et après le vol.
Bientôt des eVTOL sur Uber ?
« Depuis les premiers jours d'Uber, nous croyons au potentiel de la mobilité aérienne avancée pour offrir aux villes du monde entier un transport sûr, silencieux et durable », commente Andrew Macdonald, président et directeur des opérations de l'entreprise.
« Nous sommes ravis de faire découvrir aux clients Uber la magie d’un voyage aérien urbain sans couture. L’intégration de Blade dans l’app Uber est l’étape naturelle suivante de notre partenariat mondial avec Uber et posera les bases de l’introduction de nos appareils silencieux et zéro émission dans les années à venir », indique, pour sa part, JoeBen Bevirt, fondateur et P.-D.G de Joby.
Car c'est aussi l'objectif sur le long terme de cette alliance : habituer les utilisateurs à l'idée de s'envoler pour un court trajet. L'intégration des services de Blade sert d'un premier tremplin pour Joby, qui vise à déployer ses propres eVTOL électriques à grande échelle. La firme ne s'en cache pas : elle entend populariser une mobilité aérienne plus silencieuse, rapide et durable pour au final s'imposer comme leader mondial du taxi volant.
