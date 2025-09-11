tfpsly

C’est l’Alia, commandé par Blade à Beta. Mix hélico+avion donnant cet avion à décollage vertical - un « eVTOL » (electric vertical take-off and landing) aussi appelé « EVA » (electric vertical aircraft).

Premier vol en 2020.

Blade est en fait principalement un méta-opérateur, ne possédant aucun avion ni infrastructure, et s’appuyant sur d’autres plus petits compagnies de transport.

Vertical Mag Blade orders up to 20 eVTOL aircraft from Beta Technologies Blade Urban Air Mobility has ordered up to 20 aircraft from Beta Technologies, becoming the first passenger service customer for Beta’s six-seat Alia eVTOL.