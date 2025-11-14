Le géant des VTC Uber vient de dévoiler une fonctionnalité d'enregistrement audio chiffré destinée à sécuriser les trajets et rassurer les voyageurs. Dans le même temps, il étend Uber by Women à huit villes françaises.
Uber renforce la sécurité de ses voyageurs. La plateforme de VTC a dévoilé, en présence de la ministre de l'Égalité Aurore Bergé vendredi matin, un système d'enregistrement audio discret qui rassurera les passagers inquiets. Mais ce n'est pas tout. L'entreprise a aussi annoncé l'extension d'Uber by Women, son service réservé aux femmes qui n'était disponible qu'à Paris, à huit autres villes françaises.
Uber active une fonction d'enregistrement audio invisible pour les chauffeurs
La nouvelle fonction d'Uber permet aux passagers d'enregistrer discrètement l'audio de leur trajet en cas de malaise ou de comportement inapproprié. Le système fonctionne de manière totalement invisible, puisqu'aucune notification sonore n'est envoyée, et aucun voyant lumineux ne se déclenche. Le chauffeur n'est jamais informé qu'un enregistrement est en cours, ce qui évite toute escalade ou tension pendant la course.
Côté confidentialité, le dispositif a été verrouillé au maximum. L'enregistrement reste chiffré sur le téléphone du passager, impossible à écouter même par celui qui l'a déclenché. Uber n'y accède que si vous décidez de signaler un incident depuis l'application. Vous disposez d'ailleurs de sept jours pour le faire. Passé ce délai, le fichier audio est automatiquement et définitivement supprimé, assure l'entreprise.
Le choix est clair : seuls les passagers peuvent activer cette fonction. Les chauffeurs, eux, n'ont aucun accès ni aucune information sur son utilisation. L'objectif d'Uber est de créer un effet dissuasif sans installer un climat de méfiance généralisée dans les véhicules. Si un incident grave est signalé, l'enregistrement pourra être transmis aux autorités à leur demande.
Le service « entre femmes » d'Uber conquiert huit nouvelles villes
Lancé à Paris en novembre 2024, le service Uber by Women a séduit son public. Le bilan après un an dépasse les 150 000 trajets effectués. Le concept est simple, puisqu'il permet aux femmes passagères de commander une course uniquement avec une femme au volant. Cette option répond visiblement à un besoin réel de sécurité et de confort pour les utilisatrices.
Uber a d'ailleurs peaufiné sa formule. Désormais, un algorithme scrute les prénoms pour réserver l'option aux seules utilisatrices. Le bouton n'apparaît que si des conductrices sont disponibles dans un rayon permettant moins de quinze minutes d'attente. Les conductrices ont, elles aussi, un filtre pour n'accepter que des clientes, ce qui leur laisse le contrôle sur leurs courses.
Fort de ce succès parisien, Uber déploie donc son service dans huit villes supplémentaires dès janvier 2026. Marseille, Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Nice sont concernées. « Son succès est établi tant auprès des femmes chauffeurs que des passagères », insiste Laureline Serieys, directrice générale d'Uber France. L'expérimentation parisienne a fait ses preuves, place maintenant à la généralisation nationale.