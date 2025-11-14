Lancé à Paris en novembre 2024, le service Uber by Women a séduit son public. Le bilan après un an dépasse les 150 000 trajets effectués. Le concept est simple, puisqu'il permet aux femmes passagères de commander une course uniquement avec une femme au volant. Cette option répond visiblement à un besoin réel de sécurité et de confort pour les utilisatrices.