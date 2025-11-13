Il était déjà possible depuis longtemps d'utiliser des apps de type Uber Eats pour se faire livrer à manger dans sa location de vacances. Mais avec cette nouvelle initiative, Airbnb va encore plus loin : grâce à l'intégration du service Instacart dans son application, les utilisateurs pourront, par exemple, planifier leurs courses à l'avance pour organiser un évènement ou, tout simplement, s'assurer que leur frigo soit plein avant même qu'ils ne posent leurs valises. Il sera notamment possible de passer commande jusqu'à 3 semaines avant le jour J.