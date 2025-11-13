Arriver dans votre location de vacances et trouver un frigo déjà rempli ? Ça sera bientôt possible avec Airbnb, qui teste en ce moment même un nouveau programme prometteur.
Airbnb voit grand et son ambition affichée est de devenir un véritable Amazon du voyage. Alors que les propriétaires rivalisent d'ingéniosité pour contourner une législation toujours plus sévère et qu'une nouvelle plateforme a été lancée en France pour faciliter les déclarations de taxes de séjour, le service mûrit sa stratégie. Il vient de lancer un nouveau programme pilote qui devrait simplifier la vie des voyageurs. On vous explique.
Des courses livrées en avance grâce à Airbnb et Instacart
Le média Bloomberg a révélé qu'Airbnb compte frapper fort pour séduire davantage d'utilisateurs. Ce service de locations de vacances vient, en effet, de tisser un partenariat avec Instacart, une plateforme spécialisée dans la livraison de produits alimentaires. L'objectif ? Permettre aux clients qui le souhaitent de faire livrer leurs courses en avance dans leur logement Airbnb.
Il était déjà possible depuis longtemps d'utiliser des apps de type Uber Eats pour se faire livrer à manger dans sa location de vacances. Mais avec cette nouvelle initiative, Airbnb va encore plus loin : grâce à l'intégration du service Instacart dans son application, les utilisateurs pourront, par exemple, planifier leurs courses à l'avance pour organiser un évènement ou, tout simplement, s'assurer que leur frigo soit plein avant même qu'ils ne posent leurs valises. Il sera notamment possible de passer commande jusqu'à 3 semaines avant le jour J.
Un programme pilote testé en avant-première aux USA
Pour fonctionner, ce nouveau projet nécessitera la participation des hôtes, qui devront réceptionner et ranger les courses avant l'arrivée des voyageurs. Pour les motiver, Airbnb a prévu une petite rémunération, qui est de l'ordre de 25 dollars pour chaque commande livrée. Quant aux voyageurs, ils pourront également ravitailler leurs frigos durant leurs séjours, mais dans ce cas, bien sûr, ils devront se charger seuls de ranger leur nourriture.
Ce nouveau programme pilote sera lancé aux États-Unis le 5 janvier 2026, et ce, dans une poignée de villes (Los Angeles, Orlando et Phoenix notamment). La société prévoit d'analyser les retours des hôtes et des voyageurs sur une durée de trois mois avant de prendre une décision sur la suite à donner à son initiative. Si cette dernière est un succès, la firme envisagera probablement de l'étendre à d'autres pays.