Uber va enfin inviter les utilisateurs de sa plateforme à embarquer à bord de ses taxis volants électriques. L'entreprise a annoncé, mercredi, le lancement de son nouveau service, d'abord à Dubaï, dès cette année.
S'il n'existe pas de source officielle, plusieurs spécialistes du tourisme affirment que 400 000 à 500 000 Français visiteraient Dubaï chaque année. Parmi eux, se trouvent peut-être les futurs utilisateurs du service de taxi aérie Uber Air, dont la plateforme américaine vient d'officialiser le lancement ce mercredi 25 février 2026. Les premiers passagers décolleront cette année, en réservant leur trajet directement depuis leur application habituelle.
Dubaï va être la première ville où vous pourrez prendre un taxi aérien depuis l'appli Uber
Cette fois, on semble loin du simple coup de com', ou autrement dit, ça devient sérieux. Réserver un taxi volant avec Uber Air va devenir aussi simple que commander un UberX habituel. Il suffira d'ouvrir l'application, d'entrer sa destination et de sélectionner l'option « Uber Air powered by Joby », pour pouvoir voyager. L'application orchestrera automatiquement tout le trajet. D'abord, une berline récupérera le client, le déposera au vertiport, et un vol électrique Joby, partenaire d'Uber sur cette offre, prendra le relais. Enfin, une autre berline attendra le voyageur à l'atterrissage.
À bord du taxi aérien, l'expérience a été pensée dans les moindres détails. La cabine peut accueillir jusqu'à quatre passagers, avec de larges fenêtres qui offrent une vue plongeante sur la ville, un luxe qu'aucune voiture ne pourra jamais concurrencer. Et aux commandes, on retrouve un pilote commercial certifié, qui sur le papier garantit un vol serein, même pour les moins téméraires.
D'un point de vue technique, le taxi volant de Joby mérite qu'on s'y attarde un instant. Ses six hélices basculantes lui permettent de décoller à la verticale avant de passer en croisière horizontale, jusqu'à 320 km/h et sur 160 km, sans avoir à recharger ses batteries. Uber indique que l'appareil est tellement silencieux qu'il se confondrait presque avec le bruit ambiant de la rue.
De Dubaï à New York, le taxi aérien électrique de Joby vise les grandes métropoles mondiales
Le lancement prochain d'Uber Air récompense la collaboration entre le géant américain et l'entreprise voisine Joly, qui dure depuis 2019. Elle s'était d'ailleurs accélérée depuis 2021 avec l'acquisition par Joby d'Elevate, la division mobilité aérienne d'Uber, la même qui avait posé les fondations techniques du secteur.
Alors oui, pour le moment, seule Dubaï, ses habitants, touristes et influenceurs pour beaucoup français pourront en profiter. Mais New York, Los Angeles (avec l'objectif des Jeux olympiques de 2028 pour cette dernière) le Royaume-Uni et le Japon sont les prochains candidats.
« Notre objectif a toujours été de créer une expérience de vol qui s'intègre naturellement au rythme de la vie urbaine », résume Eric Allison, CPO de Joby. Une vision partagée par Sachin Kansal, son homologue chez Uber, convaincu depuis longtemps que la mobilité aérienne peut « transformer les déplacements urbains ». La question n'est plus vraiment de savoir si, mais plutôt quand, au gré des certifications qui seront délivrées ça et là.