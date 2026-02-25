Cette fois, on semble loin du simple coup de com', ou autrement dit, ça devient sérieux. Réserver un taxi volant avec Uber Air va devenir aussi simple que commander un UberX habituel. Il suffira d'ouvrir l'application, d'entrer sa destination et de sélectionner l'option « Uber Air powered by Joby », pour pouvoir voyager. L'application orchestrera automatiquement tout le trajet. D'abord, une berline récupérera le client, le déposera au vertiport, et un vol électrique Joby, partenaire d'Uber sur cette offre, prendra le relais. Enfin, une autre berline attendra le voyageur à l'atterrissage.