Sur le papier, rien ne bouge : même IBAN, même carte, même application. Seul le garant de vos dépôts change de nationalité. Reste une question que décembre ne tranchera pas : ces 8 millions de clients, transférés sans avoir rien demandé, feront-ils de Revolut leur banque principale, ou continueront-ils d’y voir un compte d’appoint, désormais domicilié à Paris ?