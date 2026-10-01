Revolut transférera les comptes de ses clients en France vers sa banque française du 2 au 5 décembre 2026. IBAN, cartes et paiements resteront inchangés, mais la garantie des dépôts passera sous régime français. Pour refuser le transfert, il faudra clôturer son compte.
Le transfert des comptes Revolut ne demande aucune démarche aux clients concernés. Il change pourtant l’établissement qui tient leur argent : leur compte quittera la succursale française de Revolut Bank UAB, banque établie en Lituanie, pour Revolut Bank S.A., la nouvelle banque française du groupe.
Le transfert des comptes Revolut change de banque, mais votre RIB ne bouge pas
L’opération est prévue entre le 2 et le 5 décembre 2026, d’après le courriel adressé aux clients et que nous avons également reçu. Elle fait suite à l’obtention, le 10 août, de la licence bancaire française de Revolut. Jusqu’ici, ses clients en France relevaient d’une banque lituanienne disposant d’une succursale dans l’Hexagone.
Pour les quelque 8 millions de clients que Revolut revendique en France, la distinction est surtout juridique. L’agrément bancaire français ouvre aussi la possibilité de proposer, à terme, d’autres produits, notamment des crédits et des livrets réglementés. Le transfert de décembre ne signifie pas qu’ils seront disponibles dès cette date, Revolut se garde de donner un calendrier précis pour le moment.
La banque en ligne indique que l’IBAN et le code BIC resteront identiques, tout comme les cartes et les fonctionnalités de l’application. Les prélèvements automatiques et les paiements programmés ne devraient donc pas nécessiter de mise à jour. L’établissement assure également que l’historique des transactions et les relevés resteront accessibles après la migration.
Le changement le plus tangible concerne la protection de l’argent déposé. Les dépôts éligibles relèveront du Fonds de garantie des dépôts et de résolution français, à la place du dispositif lituanien. Le plafond, lui, reste de 100 000 € : changer de fonds de garantie n’augmente pas le montant couvert.
Refuser le transfert revient à quitter Revolut
Le courriel ne présente pas de choix permettant de conserver son compte chez Revolut Bank UAB. Si un client ne souhaite pas passer à la banque française, la solution indiquée est de clôturer son compte. À l’inverse, accepter l’opération ne suppose aucune action de sa part. Le transfert sera réalisé automatiquement début décembre.
Sur le papier, rien ne bouge : même IBAN, même carte, même application. Seul le garant de vos dépôts change de nationalité. Reste une question que décembre ne tranchera pas : ces 8 millions de clients, transférés sans avoir rien demandé, feront-ils de Revolut leur banque principale, ou continueront-ils d’y voir un compte d’appoint, désormais domicilié à Paris ?