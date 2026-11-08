Comme l’explique Geoffrey Hinton, « soit plus tard cette année, soit l’année prochaine, nous verrons Tchernobyl, et cela pourrait suffire à faire prendre conscience aux gens de la gravité de la situation ». Le chercheur ne pense pas à un accident nucléaire, mais à une attaque menée par une IA contre le réseau électrique, avec une panne massive à la clé, ou à une paralysie du système financier pendant une semaine.

Souvenez-vous, cet été, on vous a raconté la saga Hugging Face, dont les serveurs ont été piratés par près de 700 agents d’OpenAI en plein test de cybersécurité. Depuis, OpenAI a décidé d’entraîner ses modèles sans accès à Internet, sur des pages web mises en cache. C’est cet épisode qui a fait réagir Geoffrey Hinton. En 1979, aux États-Unis, le cœur d’un réacteur de la centrale de Three Mile Island avait partiellement fondu, sans faire de victime. Sept ans plus tard, la centrale de Tchernobyl explosait en Ukraine. Pour Geoffrey Hinton, le piratage de Hugging Face est le Three Mile Island de l’IA, et son Tchernobyl arrivera bientôt.

« Vous imaginez ce qui se passerait ? On pourrait s’en remettre, mais ça les ferait réagir ». Les gens qu’il espère réveiller sont « les dirigeants mondiaux autres que Trump ». Le président américain rejette « catégoriquement toute tentative de mise en place d’un système mondialiste » d’encadrement de l’IA. Il préfère laisser les entreprises du secteur s’autoréguler, de peur que des règles freinent les États-Unis dans leur course contre la Chine.