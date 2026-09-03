À ce stade, Revolut a obtenu ce qu'on appelle une autorisation conditionnelle. Le feu vert n'est pas encore total, mais l'entreprise aux 80 millions de clients dans le monde y est presque. Elle doit désormais obtenir les autorisations de la Federal Deposit Insurance Corporation et de la Réserve fédérale, avant un dernier passage devant l'OCC lui-même pour décrocher sa licence définitive. Aux États-Unis, la fintech peut compter sur son partenariat avec Lead Bank, qui fournit ses services bancaires et assure les fonds des clients via la FDIC à hauteur de 250 000 dollars. L'objectif d'un lancement effectif en 2027 est aujourd'hui revendiqué.