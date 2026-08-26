La banque en ligne continue d'occuper l'actualité. Cette fois, c'est avec le lancement de son stablecoin adossé à l'euro.
On parle beaucoup de Revolut ces derniers jours. La fintech britannique a en effet lancé en France une nouveau livret d'épargne avec un taux d'intérêt exceptionnellement élevé. Surfant sur la vague, la banque en ligne a aussi choisi de déployer son tout premier stablecoin adossé à l'euro durant la même période, un outil qui intéresse de plus en plus sur le Vieux Continent.
Revolut commence à déployer en Europe son stablecoin adossé à l'euro
Les acteurs de la finance traditionnelle sont, ces dernières années, un peu moins rétifs au monde de la cryptomonnaie. Un type de monnaie particulier les intéresse en effet, les stablecoins, ces cryptos dont le cours est adossé à une grande monnaie (le plus souvent en dollar).
L'an dernier, c'était ainsi neuf banques européennes qui s'associaient pour créer un stablecoin cette fois adossé à l'euro. Et la fintech britannique est elle allé encore plus loin, puisqu'elle annonce aujourd'hui le début du déploiement de son premier stablecoin du genre, l'EURR.
Une passerelle parfaite entre fiat et cryptomonnaies au niveau de l'Union européenne
Le déploiement en est à sa « première étape », selon le communiqué de Revolut, avec une accessibilité pour le moment réservée aux trois nations européennes suivantes : le Danemark, le Portugal et la Pologne. D'autres pays de l'Espace économique européen devraient pouvoir bénéficier de ce stablecoin d'ici à la fin de l'année.
Pour Revolut, le stablecoin EURR aurait un intérêt certain pour les amateurs de cryptomonnaies européens. Ces derniers pourront ainsi « passer de l'euro aux cryptomonnaies et inversement, directement on-chain », et ce, sans passer par un stablecoin adossé au dollar. Et Revolut voit déjà plus loin, puisque « d'autres stablecoins libellés dans différentes devises actuellement en cours de développement, dans le cadre de procédures réglementaires distinctes ».
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