Les acteurs de la finance traditionnelle sont, ces dernières années, un peu moins rétifs au monde de la cryptomonnaie. Un type de monnaie particulier les intéresse en effet, les stablecoins, ces cryptos dont le cours est adossé à une grande monnaie (le plus souvent en dollar).

L'an dernier, c'était ainsi neuf banques européennes qui s'associaient pour créer un stablecoin cette fois adossé à l'euro. Et la fintech britannique est elle allé encore plus loin, puisqu'elle annonce aujourd'hui le début du déploiement de son premier stablecoin du genre, l'EURR.