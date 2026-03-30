Vous avez déjà pris un train Trenitalia ? Vous n’avez alors sûrement pas dû réserver le trajet via l’application SNCF Connect, où les horaires et les trains d’autres compagnies que la SNCF ne sont pas affichés.

Et l’Association française du rail (Afra), qui rassemble les compagnies tierces comme la Renfe ou Trenitalia, veut que ça change. « Les opérateurs alternatifs appellent à ce que la plateforme de distribution dominante SNCF Connect soit tenue de vendre, de manière équitable et non discriminatoire, les billets de l’ensemble des opérateurs qui en font la demande » réclame le patron de l’Afra, Marco Caposciutti, par ailleurs président de Trenitalia France.