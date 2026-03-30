L’application SNCF Connect ne montre que les billets proposés par la SNCF. Ce que les nouveaux entrants sur le marché du transport ferroviaire français acceptent mal.
L’ouverture du transport ferroviaire à la concurrence fait qu’en France, il est aujourd’hui possible de prendre un train en embarquant dans des compagnies de pays étrangers, comme par exemple la Renfe, qui propose des trajets dans des TGV ultra-modernes. Mais si chaque Français peut chercher des billets de train opérés par d’autres entreprises que la SNCF, il ne peut pas le faire à partir de SNCF Connect. Ce que la concurrence n’accepte plus.
La Renfe et autre Trenitalia veulent aussi être présents sur SNCF Connect
Vous avez déjà pris un train Trenitalia ? Vous n’avez alors sûrement pas dû réserver le trajet via l’application SNCF Connect, où les horaires et les trains d’autres compagnies que la SNCF ne sont pas affichés.
Et l’Association française du rail (Afra), qui rassemble les compagnies tierces comme la Renfe ou Trenitalia, veut que ça change. « Les opérateurs alternatifs appellent à ce que la plateforme de distribution dominante SNCF Connect soit tenue de vendre, de manière équitable et non discriminatoire, les billets de l’ensemble des opérateurs qui en font la demande » réclame le patron de l’Afra, Marco Caposciutti, par ailleurs président de Trenitalia France.
Les transporteurs européens jouissent du même genre de privilège dans leur pays d’origine
Une absence qui est particulièrement dommageable, quand on sait que 93 % des commandes de billets de train en France sont aujourd’hui faites en ligne. Et sur ce marché, l’application SNCF Connect représente à elle seule une part de marché de 85 %.
Mais du côté de la SNCF, on n’est pas particulièrement ouvert à ces récriminations. « Dans les prochains mois et années, la priorité est, pour SNCF Connect, de se connecter aux nouveaux inventaires régionaux et nationaux du transport conventionné […]. La distribution d'entreprises ferroviaires tierces en SLO (service librement organisé) n'est donc pas une priorité » communique la SNCF. Qui rappelle par ailleurs une vérité importante : les opérateurs étrangers se plaignant de la situation, comme la Renfe, Trenitalia ou bien Deutsche Bahn, n’ouvrent pas non plus leur site web de réservation dans leur pays d’origine aux autres transporteurs comme la SNCF.
- Rechercher un itinéraire
- Gestion des réservations et des cartes de réduction
- Intègre d'autres modes de transports pour se rendre d'un point A à un point B