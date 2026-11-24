Ce n'est ni un fork de Chrome, ni un fork de Firefox, le navigateur web Ladybird est désormais disponible en version alpha sur macOS et Linux et entend apporter un peu de nouveautés sur le marché. Son moteur est écrit de zéro. Bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une version préliminaire, l'équipe prévient que certains sites ne marcheront pas. Des plantages sont donc à prévoir et la sécurité n'est pas garantie.
Jusqu'ici, il fallait compiler le code source pour essayer Ladybird. Il suffit maintenant de le télécharger, et ses réglages donnent déjà une bonne idée de ce qu'il sait faire.
Une interface sobre, et une vie privée à régler soi-même
Le moteur a été développé en interne et le navigateur qui s'articule sur ce dernier est pour l'heure modeste, mais bien fonctionnel. L'alpha suit un "rolling channel" avec des mises à jour automatiques qui arriveront régulièrement. Nous rapportions le 5 juin, quand le projet fermait ses contributions externes au code, qu'une alpha était prévue en 2026, une bêta en 2027 et une version stable en 2028. Cette première mouture arrive donc dans les temps.
Au premier lancement, un écran d'accueil propose de configurer un moteur de recherche et le choix initial est plutôt large avec Bing, Brave, DuckDuckGo, Ecosia, Google, Kagi, Mojeek, Startpage, Yahoo ou Yandex. À noter d'ailleurs que le moteur de recherche est facultatif. Si on passe cette étape, le réglage reste sur "None". Soulignons par ailleurs la possibilité d'ajouter un moteur personnalisé. En plus d'un thème de couleur, l'internaute peut aussi choisir la disposition de l'interface (onglets en haut, sur le côté ou tout dans une barre latérale). Dans les réglages de démarrage, on peut aussi faire de Ladybird son navigateur par défaut, choisir la page des nouveaux onglets (about:newtab) et les langues demandées aux sites. Le défilement automatique avec le clic du milieu est activé. La restauration des onglets de la session précédente, elle, ne l'est pas encore.
Côté vie privée, il y a également plusieurs réglages disponibles. Le blocage des publicités et des traqueurs est désactivé. Il s'appuie sur des listes de filtres, c'est-à-dire des fichiers de règles qui recensent ce qu'il faut bloquer. EasyList, EasyPrivacy ou la liste contre les bannières de cookies sont proposées, mais aucune n'est cochée. On peut aussi ajouter ses propres règles, compatibles Adblock. Si un site se met à mal fonctionner, l'écran d'accueil précise qu'il est possible de couper le blocage pour lui seul depuis la barre d'adresse. Le Global Privacy Control est lui aussi désactivé. Ce signal demande aux sites de ne pas vendre ni partager vos données. Côté permissions, les sites peuvent demander l'accès à la localisation, au micro et aux notifications. Autre bon point : la lecture automatique du son est bloquée.
Les développeurs web ne sont pas oubliés. Ladybird gère WebDriver, qui permet à un programme de piloter le navigateur pour automatiser des tests, ainsi que le protocole des outils de développement de Firefox. Dans la page "Advanced", l'utilisateur pourra régler, la taille du cache, configurer son DNS ou encore limiter le nombre de téléchargements simultanés.
Le user agent-agent aujourd'hui identifié sur notre MacBook Air M4 est pour l'heure erroné :
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Ladybird/2026.47.7 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
Reste que pour une première alpha, le navigateur n'a donc pas à rougir. À terme Ladybird devrait prendre en charge les modules complémentaires avec une spécification WebExtensions. En revanche, les informations de précisent pas la version de l'API (Manifest V2 ou V3), ni une éventuelle prise en charge native des extensions de Chrome ou de Firefox.
En cas de problème avec un site en particulier, il est possible d'effectuer un signalement depuis le navigateur. Côté sécurité, l'équipe invite les spécialistes à essayer de hacker Ladybird, sans rien promettre pour l'instant.
Pour en savoir plus et tester l'alpha, rendez vous ici