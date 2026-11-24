Le user agent-agent aujourd'hui identifié sur notre MacBook Air M4 est pour l'heure erroné :

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Ladybird/2026.47.7 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36

Reste que pour une première alpha, le navigateur n'a donc pas à rougir. À terme Ladybird devrait prendre en charge les modules complémentaires avec une spécification WebExtensions. En revanche, les informations de précisent pas la version de l'API (Manifest V2 ou V3), ni une éventuelle prise en charge native des extensions de Chrome ou de Firefox.

En cas de problème avec un site en particulier, il est possible d'effectuer un signalement depuis le navigateur. Côté sécurité, l'équipe invite les spécialistes à essayer de hacker Ladybird, sans rien promettre pour l'instant.

Pour en savoir plus et tester l'alpha, rendez vous ici