Tout commençait par un appel. Comme l’explique Laure Beccuau dans son communiqué, « munis des informations les concernant, les auteurs appelaient les victimes en se faisant passer pour un employé des courtiers d’or ou un représentant des forces de l’ordre, et les informaient du vol de leurs données en les mettant en garde contre des risques de cambriolage ».

La fuite était bien réelle, et c’est ce qui rendait l’appel crédible. « Ils leur proposaient de sécuriser l’or », poursuit la procureure. Si le client acceptait, des complices sonnaient chez lui en se faisant passer pour des agents de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ou d’autres autorités. Ils repartaient avec les pièces et les lingots. RTL estime le préjudice à au moins 765 000 euros.

Les enquêteurs ont relevé ce stratagème chez les clients d’une société qui aide les particuliers à déclarer leurs cryptomonnaies aux impôts. Fin octobre, Engie avait prévenu ses clients contre de faux conseillers après le vol de leurs coordonnées dans l’outil de ses démarcheurs partenaires.

Si un policier ou un gendarme vous téléphone pour mettre votre or à l’abri, raccrochez puis composez le 17 pour vérifier son identité. La gendarmerie nationale a lancé l’alerte sur des escrocs qui usurpent son identité au téléphone .