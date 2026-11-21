Dix personnes soupçonnées d’avoir piraté trois courtiers en or, puis dépouillé leurs clients en se faisant passer pour des policiers, ont été mises en examen à Paris. Quatre d’entre elles sont en détention provisoire, les six autres sous contrôle judiciaire.
La procureure de Paris, Laure Beccuau, a annoncé ces mises en examen ce vendredi, au lendemain du passage des suspects devant la justice. L’affaire est partie du piratage de trois sociétés de courtage en or. Chez l’une d’elles, une entreprise parisienne de vente et de rachat d’or, les pirates avaient récupéré l’identité de clients et l’historique de leurs transactions, selon RTL. Avec ces fichiers, ils savaient qui avait acheté de l’or, et en quelle quantité.
Les escrocs appelaient les clients avec leurs vraies données
Tout commençait par un appel. Comme l’explique Laure Beccuau dans son communiqué, « munis des informations les concernant, les auteurs appelaient les victimes en se faisant passer pour un employé des courtiers d’or ou un représentant des forces de l’ordre, et les informaient du vol de leurs données en les mettant en garde contre des risques de cambriolage ».
La fuite était bien réelle, et c’est ce qui rendait l’appel crédible. « Ils leur proposaient de sécuriser l’or », poursuit la procureure. Si le client acceptait, des complices sonnaient chez lui en se faisant passer pour des agents de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ou d’autres autorités. Ils repartaient avec les pièces et les lingots. RTL estime le préjudice à au moins 765 000 euros.
Les enquêteurs ont relevé ce stratagème chez les clients d’une société qui aide les particuliers à déclarer leurs cryptomonnaies aux impôts. Fin octobre, Engie avait prévenu ses clients contre de faux conseillers après le vol de leurs coordonnées dans l’outil de ses démarcheurs partenaires.
Si un policier ou un gendarme vous téléphone pour mettre votre or à l’abri, raccrochez puis composez le 17 pour vérifier son identité. La gendarmerie nationale a lancé l’alerte sur des escrocs qui usurpent son identité au téléphone.
Les gendarmes ont arrêté les pirates et les faux agents venus chercher l’or
L’Unité nationale cyber de la gendarmerie (UNCyber) a mené le coup de filet avec 176 gendarmes, notamment dans les régions de Lille, Marseille, Toulouse, Colmar et Paris. « Dans le cadre d’une opération coordonnée, l’Unité nationale cyber a interpellé les pirates, blanchisseurs, auteurs des appels aux victimes et individus s’étant présentés à leur domicile », indique Laure Beccuau.
La section cybercriminalité du parquet de Paris avait confié l’enquête à l’UNCyber et à la brigade de recherches de Montbrison, dans la Loire. Le parquet reproche aux suspects d’être entrés dans les systèmes des courtiers et d’avoir gardé cet accès, puis d’avoir extrait, conservé et transmis les données des clients. Ils sont poursuivis en bande organisée pour ces piratages, pour escroquerie et pour blanchiment, ainsi que pour association de malfaiteurs. Un juge d’instruction suit l’enquête, et toutes ces personnes sont présumées innocentes.
Le parquet fait courir les faits du 16 février au 16 novembre, le jour où RTL a révélé le piratage du courtier parisien.