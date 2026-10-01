Les spécialistes de la cybersécurité parlent de « lookups » pour désigner ces moteurs sauvages. Leurs créateurs récupèrent ou achètent le plus souvent des fichiers dérobés par d’autres pirates à des entreprises ou à des administrations. Ils les regroupent ensuite dans une base que l’utilisateur interroge à partir d’un nom ou d'un numéro de téléphone. Selon la personne recherchée, il peut obtenir un IBAN ou un numéro de sécurité sociale, mais aussi une plaque d’immatriculation, voire l’adhésion à une fédération sportive. Ces outils sont souvent proposés sous forme de robots automatisés, sur Telegram ou Discord, avec quelques requêtes gratuites avant un abonnement payant.

Les exploitants de lookups puisent dans les fuites à répétition pour alimenter leurs bases. Ces derniers mois, des pirates ont dérobé des données chez France Travail et à l’administration fiscale, mais aussi chez des opérateurs télécoms et des fédérations sportives. Le mois dernier, souvenez-vous, un attaquant a récupéré les IBAN et les adresses postales de 143 000 bénéficiaires d’une aide régionale à l’énergie, lors de la cyberattaque contre l'ASP.

Pour un escroc spécialisé dans l’hameçonnage ou les faux appels de conseillers bancaires, ces moteurs sont une mine d’informations. En quelques clics, il peut connaître la banque et le numéro de téléphone de sa cible. Au moment de l’appeler, il rend alors son scénario beaucoup plus crédible.

« Aujourd’hui, cela concerne de fait près de neuf Français sur dix », estime Clément Domingo, hacker éthique spécialisé dans la lutte contre les cyberattaques, interrogé par RTL. « Le plus inquiétant, c’est qu’il n’est même plus nécessaire d’aller sur le véritable dark web. En payant quelques euros, n’importe qui peut accéder à ces données et s’en servir pour espionner son voisin ou des responsables politiques », ajoute-t-il.