Entre juillet et octobre 2023, la Région Île-de-France a attribué une aide de 250 euros à 160 000 foyers modestes, grâce à une enveloppe européenne de 45 millions d’euros, et l’ASP a émis les avis de paiement de cette aide. Seuls des ménages aux revenus faibles ont reçu ce « Coup de pouce énergie », avec un plafond fixé à 14 802 euros de revenus annuels pour une personne seule. Sur chaque avis dérobé sont inscrits le nom et le prénom du bénéficiaire, son adresse postale, son numéro de bénéficiaire, ses coordonnées bancaires complètes et le montant versé.

Après le piratage de l’enseigne sportive Basic-Fit et son message, selon lequel « avec un IBAN seul, on ne peut rien faire », on vous a expliqué qu'avec un nom et une adresse en plus, un fraudeur peut tout de même créer un mandat de prélèvement SEPA au nom de la victime et débiter son compte. Il peut aussi téléphoner à un bénéficiaire en usurpant l’identité d’un agent de l’ASP, citer le montant exact de son aide et lui réclamer un code de validation bancaire. Les bénéficiaires ont tout intérêt à ignorer les appels, SMS ou e-mails au sujet du « Coup de pouce énergie » ou de leurs coordonnées bancaires. Ils peuvent aussi contester auprès de leur banque, dans un délai de treize mois, tout prélèvement effectué sans mandat valable.

La CNIL a reçu 6 167 notifications de violations de données en 2025, soit 9,5 % de plus qu’en 2024, et dans la moitié des cas, il s’agissait d'un piratage informatique. « Les violations sont de plus en plus massives », prévient la présidente de l’institution dans son rapport annuel. L'ASP avait subi une première fuite en avril, lorsqu’un intrus avait dérobé des numéros de Sécurité sociale et des IBAN de stagiaires de la formation professionnelle depuis un compte de l’agence, sans que celle-ci ait jamais rendu public le nombre de victimes.