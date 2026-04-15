Dans un fichier client, quand à l'IBAN s'ajoutent l'identité complète et des coordonnées, les fraudeurs peuvent initier des prélèvements SEPA sans signer de mandat valide. Adecco l'a découvert à ses dépens, ou plutôt ses intérimaires : des centaines de salariés piratés se sont retrouvés avec des débits de 49,85 euros restés longtemps inaperçus. Des travaux récents estiment que des attaques de spear phishing personnalisées peuvent dépasser 50 % de taux de clic dans certains contextes expérimentaux, même si les données en conditions réelles restent plus difficiles à consolider.

Or, Basic-Fit n'indique pas aux victimes ce qu'elles peuvent réellement faire si leurs comptes en banque était usurpé ou piraté. Beaucoup ignorent que le droit bancaire français et européen leur permet de se défendre. Pour un prélèvement autorisé contesté dans les 8 semaines suivant le débit, le remboursement est garanti sans justification. Si le fraudeur crée un faux mandat, le délai s'étend à 13 mois.

Toutefois, Basic-Fit prévient sur son site contre toutes les tentatives d'escroquerie ou d'usurpation d'identité dont l'enseigne et la marque sont également victimes pour du phishing. Les escrocs imitent les communications officielles via WhatsApp, e-mail, SMS et courriers papier en usurpant le branding et les visuels de Basic-Fit. La suite, on la connaît, quand un client reçoit un message qui prétend provenir de Basic-Fit et qui inclut son nom et ses coordonnées, forcément, il a confiance. Alors il clique sur un lien, transmet des codes d'accès, ou pire autorise un prélèvement qu'elle croit officiel.