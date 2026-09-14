Le pirate a exploité une interface mal sécurisée pour accéder à une plateforme de gestion de campagne électorale, dont il a extrait environ 140 000 fiches. Ces fiches comportaient, entre autres informations personnelles, les opinions politiques de leurs titulaires. « C'est l'un des cas les plus clairs d'une attaque de masse contre la vie privée rendue possible par l'intelligence artificielle et menée par une seule personne », indique Anthropic dans son rapport.

L'entreprise indique avoir suspendu le compte du pirate dès la découverte de ces opérations et avoir depuis durci ses outils de détection de ce type de comportement. Au printemps, le pirate avait injecté un mouchard dans l'espace de commentaires du site de Frontières, magazine d'extrême droite, si bien que cette fonction a depuis été désactivée. Selon Anthropic, ce piratage fait partie des quatorze intrusions recensées dans son rapport. « Nous n'avons identifié aucun élément établissant une compromission de notre base d'abonnés ou de nos données de paiement », a déclaré Erik Tegnér, fondateur de Frontières. Le fondateur du magazine a ajouté avoir chargé, ces dernières semaines, une agence de cybersécurité d'auditer et, le cas échéant, de consolider les dispositifs du site, tout en regrettant que ces attaques soient motivées par la ligne éditoriale de son média.

Comme le rappelle Le Monde, en droit français, les données relatives aux opinions politiques et les données de santé appartiennent toutes deux aux catégories dites sensibles. En mai, une plateforme de La France insoumise avait été visée par une cyberattaque. Le parti avait alors alerté l'ensemble de ses utilisateurs, saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et annoncé le dépôt d'une plainte. Idem pour le Rassemblement national, dont le site Web ainsi que le compte X.com de Marine Le Pen avaient été piratés en juillet dernier.