Ce mardi 21 juillet, le compte X de Marine Le Pen était hacké, le pirate profitant de son forfait pour promouvoir une cryptomonnaie, portant son nom. Le message est brièvement resté en ligne, avant d'être finalement retiré.

Mais ça n'est pas la seule opération qui a été menée, puisque le site web du Rassemblement national (RN) a aussi été piraté en début de semaine. Le parti politique a annoncé dans un communiqué avoir repéré une tentative d'intrusion malveillante, et avoir porté plainte.