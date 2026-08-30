Fin juin, ZeroBytes a revendiqué le piratage de la Direction générale des finances publiques, découvert seulement le 12 août par l’administration. Environ 678 000 comptes de particuliers et de professionnels ont alors été exposés, à l’aide d’identifiants dérobés à un agent de la DGFiP et à un tiers autorisé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour extraction frauduleuse de données et association de malfaiteurs, confiée à l’Office anticybercriminalité. La directrice générale des finances publiques a précisé que les informations dérobées ne donnaient pas accès au compte sécurisé sur impots.gouv.fr, et que les usagers concernés seraient prévenus individuellement.

Les membres du groupe ont par ailleurs averti la chaîne BFMTV que « les impôts, ce n'était que le début ». Ils ont donc joint le geste à la parole dans la nuit du 17 au 18 août, et revendiqué une nouvelle intrusion, cette fois à l’Éducation nationale, avec 346 millions de lignes incluant notes, absences et dossiers disciplinaires d’environ 1,22 million d’élèves. Le ministère n’a pas confirmé cette fuite.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a réagi le 20 août à cette succession d’attaques en demandant à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information de former une unité de crise en trois jours, tout en reconnaissant que peu de ministères étaient alors « au niveau requis ». « Il y a urgence à concevoir et conduire sans délai une réponse opérationnelle plus réactive et plus forte », a-t-il déclaré. Le piratage de Zéro Logement Vacant est survenu une semaine à peine après cet ultimatum.

