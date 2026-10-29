Le PDL et le PCE identifient le compteur d'électricité ou de gaz d'un logement. Ces deux références apparaissent sur chaque facture, et un fournisseur les réclame à chaque souscription de contrat. Muni de ces numéros, un faux conseiller peut annoncer une régularisation de facture ou un remboursement à valider, puis demander un IBAN ou un paiement par carte. Dans son courrier, le fournisseur prévient d'ailleurs que des personnes malveillantes pourraient se présenter en son nom ou au nom de l'un de ses partenaires, selon FrenchBreaches.

Les pirates peuvent aussi imiter le message d'alerte d'Engie sur cette fuite, avec un lien vers une copie de l'espace client conçue pour voler votre mot de passe. Le groupe rappelle qu'il ne demande jamais de mot de passe ni de coordonnées bancaires par message ou par téléphone.

Au moindre doute, mieux vaut raccrocher et rappeler soi-même le service client au numéro inscrit sur une facture ou dans l'espace client, jamais à celui donné par l'interlocuteur. Le numéro qui s'affiche à l'écran ne prouve rien non plus, car les escrocs savent usurper celui d'une entreprise.

Si vous avez communiqué vos coordonnées bancaires à un interlocuteur douteux, prévenez sans attendre votre banque, qui peut bloquer la carte ou surveiller les prélèvements à venir. Vous pouvez aussi porter plainte en cas de préjudice, et la plateforme 17Cyber oriente les victimes vers la police ou la gendarmerie en fonction de leur situation.

Ces fuites touchent une large part des Français. Dans le baromètre réalisé par Ipsos pour Cybermalveillance.gouv.fr en mai 2026, 45 % des 18-75 ans disaient avoir été informés d'une fuite de leurs données en un an, d'après Selectra. Depuis le 1er octobre, la CNIL et la plateforme publient ensemble une liste de gestes à faire, du premier jour jusqu'à un mois après la fuite. Résilier son contrat chez Engie n'effacerait pas pour autant les informations récupérées par les pirates.