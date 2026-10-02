Parmi les informations exposées figure aussi la civilité, c'est-à-dire le titre associé au nom de chaque client. D'après le mail envoyé par LDLC, que nous avons pu consulter, ce champ ne se limite pas à Monsieur ou Madame. Il peut aussi indiquer Docteur ou Maître, et ainsi trahir la profession d'un client, qu'il soit médecin, avocat ou notaire. Ajoutez-y la date de création du compte et celle de la dernière connexion, qui révèlent depuis quand on est client et si l'on fréquente encore le site, et vous obtenez un profil assez précis de chaque acheteur. Exactement la matière première dont raffolent les fraudeurs pour rendre un faux message crédible.