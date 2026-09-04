Plusieurs destinataires ont récemment reçu un courrier qui reprend, et c'est à s'y méprendre, l'identité visuelle de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). La missive les invite à s'inscrire sur un faux portail des actifs numériques avant le 5 septembre 2026. Le spécialiste en cybersécurité et fondateur de FrenchBreaches, Sébastien Forte, qui a lancé l'alerte ce vendredi 4 septembre, a recoupé plusieurs témoignages et identifié un point commun, comme il le révèle à Clubic : les victimes figuraient toutes dans la fuite de données Colis Privé de janvier 2026, survenue après l'intrusion dans les systèmes dans la société de livraison, en fin d'année dernière.