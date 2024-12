Feunoir

Cela risque d’être cocasse, ils sont sur un alias fait spécialement pour le groupe LDLC en mai dernier vu qu’ils m’ont déjà pourri une autre adresse. J’ai dû activer un systeme de filtration des appels sur mon portable alors qu’avant ça j’avais AUCUN appel

Sur ce nouvel alias il n’y a que LDLC, materiel.net, topachat, et le shop hardware.fr. Et cet alias n’a encore jamais servi (dernière pièce de config en avril)

Et pourtant je risque d’avoir encore du spam dessus ? Et c’est normal, juste OUPS et tout va bien?

Si j’ai un spam dessus cet alias : je les boycotte pendant plusieurs années. Chaque fois que je recois un spam/hameçonnage moisi c’est un trimestre de +

Encore les mails c’était une chose mais c’est cela qui m’a vraiment foutu en rogne