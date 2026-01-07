ENI annonce le dépôt d'une plainte contre X et promet d'opérer des notifications aux autorités compétentes, « si les éléments recueillis le justifient ». Il faut tout de même espérer, dans l'intérêt d'ENI et de ses clients, que la CNIL a été prévenue, comme l'exige la réglementation. En attendant, l'entreprise en profite, et elle a raison de le faire, pour rappeler les consignes de sécurité classiques à ses clients, à savoir la méfiance face aux e-mails suspects, la vérification systématique des expéditeurs, et l'utilisation exclusive des canaux officiels pour communiquer ou s'informer. Des tentatives d'arnaques sophistiquées risquent de se multiplier dans les semaines à venir.