On ignore ainsi la nature exacte des vulnérabilités, leur niveau de gravité et les conséquences possibles d’une exploitation. Plex n’a pas encore publié d’identifiants CVE, mais indique en avoir fait la demande et promet davantage de détails une fois ceux-ci attribués.

Aucun élément ne permet non plus d’affirmer que les failles sont déjà exploitées dans des attaques. Leur portée potentielle mérite néanmoins l’attention : au moment de nos vérifications, Censys recensait plus de 364 000 hôtes exposant un service Plex Media Server sur Internet. Tous ne sont évidemment pas vulnérables, puisque la recherche ne tient pas compte de la version installée, mais le chiffre donne une idée de la surface d’exposition du logiciel.

Plex presse en parallèle les personnes concernées de corriger leur installation, allant jusqu’à leur envoyer directement un mail d’alerte. Sur les NAS, l’éditeur recommande même de télécharger et d’installer manuellement la nouvelle version de Plex Media Server si le gestionnaire de paquets ne la propose pas encore. Sous Linux, la consigne se heurte toutefois à un retard côté Flatpak : Flathub propose toujours Plex Desktop 1.112.0, alors que Plex demande de passer à la version 1.115.0. Interpellé à ce sujet sur le forum de l’éditeur, un employé a indiqué que l’équipe travaillait à sa mise à jour.