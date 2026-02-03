Le correctif est déjà disponible, sous la forme d’un script RPM à récupérer sur le portail de téléchargement d’Ivanti, en deux paquets distincts selon la branche installée, l’un pour les versions 12.x.0.x, l’autre pour les versions 12.x.1.x. Dans son bulletin du 2 février, le CERT-FR, rattaché à l’ANSSI, recommande de l’appliquer sans tarder et de vérifier d’éventuelles traces d’exploitation sur les instances exposées, à plus forte raison maintenant qu’un code d’exploitation circule publiquement.

À noter qu’il s’agit d’une mesure temporaire, Ivanti ayant prévenu que toute mise à jour d’EPMM vers une version ultérieure du service ferait sauter le patch, ce qui impose de réinstaller manuellement le script RPM à chaque mise à niveau, au moins jusqu’à la sortie d’EPMM 12.8.0.0, attendue au premier trimestre 2026.

En parallèle, les administrateurs et administratrices concernées doivent passer au crible le journal d’accès Apache (/var/log/httpd/https-access_log) afin de repérer des requêtes GET inhabituelles vers certains chemins du portail MIFS, par exemple /mifs/c/aftstore/fob/ ou /mifs/c/appstore/fob/ , qui se soldent par un code de réponse HTTP 404 et dont les paramètres contiennent des chaînes de caractères ressemblant à des commandes bash. Attention toutefois aux faux positifs, les serveurs déjà corrigés pouvant générer des requêtes internes similaires depuis 127.0.0.1 , l’adresse locale utilisée par le serveur pour communiquer avec lui-même.

Si des indices convergent, l’étape suivante consiste à isoler le serveur concerné, y compris vis-à-vis du réseau interne, et à réaliser un instantané ou une sauvegarde disque avant toute action intrusive.

Il est également conseillé de surveiller les signaux post-exploitation plus classiques comme des accès aux pages d’erreur HTTP via des requêtes POST, susceptibles de révéler une porte dérobée web, ou l’apparition de connexions sortantes longues depuis le serveur, atypiques pour EPMM et caractéristiques de la mise en place d’un accès distant.

Enfin, en cas de compromission avérée, privilégiez la restauration d’une sauvegarde saine ou la configuration d’un serveur EPMM de remplacement plutôt qu’une tentative de nettoyage partielle. Dans tous les cas, il faut opérer hors ligne, après avoir appliqué les patchs, puis réinitialiser les mots de passe des comptes locaux EPMM comme des comptes de service associés, et révoquer puis remplacer les certificats utilisés par EPMM.