Voilà une attaque d'une très grande ampleur dont aujourd'hui nos confrères de chez Cyberattaque.org peuvent nous dévoiler les détails. Le 23 septembre dernier, Maileva, marque de Docaposte, suspendait ses opérations, avant qu'une confirmation d'une cyberattaque ne soit communiquée.

Depuis, des enquêtes ont été menées, dont les résultats officiels viennent de tomber. Ce sont ainsi les données de près de 22 millions de Français qui ont été récoltés par les assaillants - ici, il s'agit des noms, prénoms et adresses mails qui ont fuité.