C'est une attaque d'ampleur exceptionnelle qui a touché une filiale de La Poste à la rentrée. Et à la clé, c'est tout simplement un tiers des Français qui sont concernés !
Les cyberattaques sont dorénavant extrêmement communes en France, et touchent de nombreuses institutions. C'est le cas notamment de La Poste, qui avait à la fin de l'année dernière dû faire face à une attaque DDoS d'une ampleur gigantesque. Plus récemment, c'est une filiale de la poste, Docaposte, qui commercialise des prestation pour les professionnels, qui a été la cible d'une attaque. Et on en connaît aujourd'hui les résultats.
Les données de 22 millions de Français récoltées dans une attaque !
Voilà une attaque d'une très grande ampleur dont aujourd'hui nos confrères de chez Cyberattaque.org peuvent nous dévoiler les détails. Le 23 septembre dernier, Maileva, marque de Docaposte, suspendait ses opérations, avant qu'une confirmation d'une cyberattaque ne soit communiquée.
Depuis, des enquêtes ont été menées, dont les résultats officiels viennent de tomber. Ce sont ainsi les données de près de 22 millions de Français qui ont été récoltés par les assaillants - ici, il s'agit des noms, prénoms et adresses mails qui ont fuité.
Plusieurs milliers d'entreprises clientes elles aussi touchées
Si autant de Français sont touchés, c'est que plusieurs milliers d'entreprises clientes de Maileva sont à compter parmi les victimes de cette cyberattaque. Il y a notamment des bailleurs sociaux, des laboratoires de biologie médicale, des réseaux de transport ou bien des hôpitaux. Et dans certains cas particuliers, les données qui ont fuité sont plus large que le trio nom/prénom/adresse mail.
Le bailleur social Flandre Opale Habitat est un de ces cas. Comme l'indique Cyberattaque.org, « les données potentiellement compromises comprennent les identités et coordonnées des locataires, leurs numéros de client, des informations sur leur logement et certains éléments administratifs ou financiers, comme des montants de facture. » Avec tout ça dans le coffre, ces informations supplémentaires pourraient permettre aux pirates de créer de faux courriers ou de fausses relances de paiement.