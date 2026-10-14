Quand on voit l'impact du piratage des frigos de Leclerc, Super U et autre Intermarché, on s'imagine au premier abord qu'il y a une attaque particulièrement sophistiquée derrière. Eh bien non, ce n'est pas du tout ce que les spécialistes disent.

Interrogé par Le Télégramme, Gauthier Avril, cofondateur de l'entreprise Purecontrol (spécialiste de l'amélioration des performances industrielles pilotée par l'IA), dénonce ici une affaire qui serait « le niveau zéro de la sécurité. » Il a ainsi précisé que les hackers ont utilisé de vulnérabilités déjà bien connues, et ayant déjà été l'objet d'un rapport d'experts publié au début du mois d'août. Le problème tiendrait surtout au fait qu'aucun correctif n'a été apporté aux logiciels par leurs éditeurs.