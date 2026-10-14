Le piratage des frigos des supermarchés français a marqué. Mais il est loin d'être le produit de cyberattaques de haut vol, si l'on en croit les spécialistes.
Les infrastructures françaises sont vulnérables, comme on a pu le découvrir avec le hack des régulateurs Danfoss dans les frigos des supermarchés Lerclerc, Super U ou Intermarchés, qui ont été poussé à 50°C à la fin de la semaine dernière. Mais pourtant, il n'y aurait pas eu besoin de pousser très loin les compétences informatiques pour faire aussi mal !
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Les failles exploitées pour le piratage étaient déjà connues
Quand on voit l'impact du piratage des frigos de Leclerc, Super U et autre Intermarché, on s'imagine au premier abord qu'il y a une attaque particulièrement sophistiquée derrière. Eh bien non, ce n'est pas du tout ce que les spécialistes disent.
Interrogé par Le Télégramme, Gauthier Avril, cofondateur de l'entreprise Purecontrol (spécialiste de l'amélioration des performances industrielles pilotée par l'IA), dénonce ici une affaire qui serait « le niveau zéro de la sécurité. » Il a ainsi précisé que les hackers ont utilisé de vulnérabilités déjà bien connues, et ayant déjà été l'objet d'un rapport d'experts publié au début du mois d'août. Le problème tiendrait surtout au fait qu'aucun correctif n'a été apporté aux logiciels par leurs éditeurs.
Pas nécessairement une puissance hostile à la baguette
Raison pour laquelle il n'est peut-être pas nécessaire d'incriminer une éventuelle puissance hostile (qui est souvent actuellement, dans les hypothèses des uns et des autres, la Russie). « C'est possible que ce soit les Russes, mais je pense qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux que ça » précise ainsi Gauthier Avril.
Pour lui, on n'est pas loin du potentiel caprice d'un pirate s'amusant tout seul dans sa chambre. « Le niveau technique de cette attaque est nul. N'importe quelle personne avec quelques connaissances en informatique et un peu de temps à perdre peut le faire sans trop risquer de se faire attraper » nous apprend-il. Alors, doit-on plutôt être soulagés, ou inquiétés ?