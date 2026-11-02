Mais une question évidente peut vous venir à l'esprit : pourquoi un frigo de supermarché est-il relié au réseau ? En fait, il s'agit d'assurer le suivi horodaté des températures et les alarmes qu'exige la réglementation européenne, et aussi permettre une maintenance à distance. Dans les magasins français touchés, ce rôle revenait à des contrôleurs du danois Danfoss. Selon le fabricant, certains étaient obsolètes et d'autres pas à jour, et il a renvoyé la responsabilité aux frigoristes. Vincent Strubel, directeur de l'ANSSI, avait de son côté évoqué des « défauts de sécurisation élémentaire ».