Une cyberattaque a bien eu lieu, et un fichier circule bel et bien. Mais rien ne prouve encore que l'un soit la copie de l'autre. Le RN n'a pas dit si les données publiées par le pirate étaient celles qui lui ont été dérobées, et le fichier contient des informations, comme les dates de naissance, qui ne figurent pas dans la liste du parti. Une partie des fiches pourrait donc venir de cette attaque, et une autre d’ailleurs. Ce n'est pas la première alerte, puisqu'en juillet, le site du parti avait été piraté et le compte X de Marine Le Pen détourné. Le RN assurait alors que les données de ses adhérents n'avaient pas été exposées. Le parti d'extrême droite n'est pas le seul parti visé. Fin octobre, outre le site des Républicains, à l'autre bout de l'échiquier politique, le PCF avait lui aussi confirmé une fuite touchant ses adhérents. À quelques mois de la présidentielle, les fichiers de militants attirent plus que jamais les pirates.