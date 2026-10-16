Le site du parti Les Républicains a été piraté. Et les assaillants ont laissé un message en lien avec les grandes manifestations du 17 octobre prochain.
Le piratage touche un peu toutes les entités aujourd'hui en France, que ce soit les entreprises ou bien les administrations publiques - coucou la DGFiP. Les partis politiques n'y échappent pas, que ce soit LFI ou bien le Rassemblement national il y a quelques mois. Et cette fois, c'est le parti de la droite traditionnelle, Les Républicains, qui est victime d'une cyberattaque.
Protégez votre entreprise gratuitement pendant 30 jours
Découvrez Bitdefender Ultimate Small Business Security et protégez votre activité contre les cybermenaces. Aucune coordonnée bancaire requise.
Le site du parti Les Républicains temporairement piraté, avec un appel à manifester pour le 17 octobre
Ce vendredi 16 octobre, le site web du parti Les Républicains a été la cible de pirates, qui en ont pris le contrôle, et ont même changé la page d'entrée. Avec un message particulièrement clair, puisqu'un appel à rejoindre les manifestations du 17 octobre a été ajouté.
Pour ceux qui ne sont pas au courant, demain, le samedi 17 octobre, un nombre extrêmement important de manifestations est prévu à travers toute la France, à la suite des manifestations étudiantes, et qui ont pour objectif de protester contre la cherté de la vie.
Les pirates affirment avoir volé les données des membres et les échanges privés
Et les pirates ne se sont pas contentés de changer la page d'accueil du site. Ils affirment aussi avoir « volé toutes les données de votre site et de vos membres ainsi que tous vos échanges internes et messages privés ». Mais du côté des Républicains, on cherche plutôt à relativiser cette action.
Le compte X du parti politique a ainsi annoncé cet après-midi avoir repris le contrôle de ce site web. Il a par ailleurs été estimé par une source à laquelle France Info a eu accès que « ce n'est pas un gros piratage ». « C'est le site de Républicains, pas celui de la campagne. Il n'y a pas de données sensibles sur ce site » a ajouté la même source. Les Républicains annoncent enfin avoir porté plainte, et vouloir accroître les protections.