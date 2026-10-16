Ce vendredi 16 octobre, le site web du parti Les Républicains a été la cible de pirates, qui en ont pris le contrôle, et ont même changé la page d'entrée. Avec un message particulièrement clair, puisqu'un appel à rejoindre les manifestations du 17 octobre a été ajouté.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, demain, le samedi 17 octobre, un nombre extrêmement important de manifestations est prévu à travers toute la France, à la suite des manifestations étudiantes, et qui ont pour objectif de protester contre la cherté de la vie.