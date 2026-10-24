Environ 1,1 million de lignes, soit la plus grande partie de l’archive, sont regroupées dans un seul fichier. Dans chacune, une adresse est rattachée à ses coordonnées GPS et à une campagne, par exemple « Élection Municipale 2026 » à Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Ces adresses sont repérées par la clé d’interopérabilité de la Base Adresse Nationale. L’État publie cette base en open data, et n’importe qui peut la télécharger. « Il ne s’agit pas de 1,2 million d’adhérents ou de sympathisants », insiste Cyberattaque.org, qui a eu accès aux fichiers de porte-à-porte.

Les militants apparaissent en revanche dans le second fichier, avec leur nom ou leur pseudonyme. Environ 200 d’entre eux ont enregistré 12 959 passages, avec la date, l’accessibilité de l’immeuble, 158 040 portes frappées et 54 838 portes ouvertes. Les passages les plus récents datent de cette semaine, et 2 462 concernent la campagne présidentielle de 2027.

La France insoumise organise ses militants sur Action populaire, et Cyberattaque.org a retrouvé dans les fichiers la structure des deux outils de porte-à-porte de la plateforme, TokTok et Canvass. Le mouvement a ajouté en 2024 à Action populaire un outil de ciblage, conçu pour « cibler les actions militantes à l’aide de l’analyse électorale d’une zone géographique », d’après son bilan d’activité. Personne ne sait encore quel service a été compromis, ni si La France insoumise a fermé l’accès utilisé par le pirate.