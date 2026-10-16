Un colis trop volumineux, un livreur qui vous a manqué, quelques euros de frais à régler pour choisir un nouveau créneau… L’arnaque au faux SMS de livraison circule depuis des années, mais elle revient en force à chaque période d’achats, et le Black Friday approche. Ses ressorts, eux, restent méconnus.

Pour les comprendre, nous avons cliqué sur le lien d’un de ces messages, depuis un téléphone de test et avec de fausses informations, en documentant chaque étape. Voici ce que nous avons vu, ce que les escrocs récupèrent réellement, et les bons réflexes à adopter, même si vous avez déjà cliqué.