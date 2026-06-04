Les hackers ont exploité des systèmes ATG accessibles en ligne et dépourvus de mot de passe, modifiant dans certains cas les affichages de niveau de carburant sans altérer les quantités réelles dans les cuves. Dans d’autres cas, des informations sur les cuves et les capteurs ont été supprimées du système ATG.

Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a aucun dégât physique immédiat qu'il n'y a pas de risque. Selon des experts privés et des responsables américains, l’accès à un ATG pourrait, en théorie, masquer une vraie fuite de carburant aux opérateurs. Un attaquant peut désactiver les alertes système. Les opérateurs perdent alors toute visibilité sur les anomalies, et les risques de danger environnemental ou physique augmentent en cas de fuite ou de défaillance de relais.

Les appareils les plus souvent ciblés sont les consoles Veeder-Root TLS-350 et TLS-450 Plus, les modèles ATG les plus répandus aux États-Unis, sur lesquels aucun mot de passe de protection réseau n’avait été configuré. Par ailleurs, le protocole de communication ATG intègre un champ pour un code à six chiffres censé restreindre l'accès externe, mais ce champ est optionnel et non activé par défaut. Quand des administrateurs l’activent, la limite de six chiffres ne représente qu’un million de combinaisons possibles, facilement testables par un ordinateur moderne dopé à l’intelligence artificielle.