L'ANSSI propose donc aux secteurs hydraulique et de l'énergie cinq mesures de sécurité minimales. Elle conseille aux acteurs de filtrer les connexions par adresse IP, déployer un tunnel VPN (IPsec ou TLS), remplacer tous les identifiants par défaut par des mots de passe robustes, utiliser des protocoles sécurisés comme TLS ou SSH, et appliquer régulièrement les correctifs. La bonne nouvelle, c'est que « la majorité des box Internet » proposent désormais ces fonctionnalités sans équipement supplémentaire. Et si ces recommandations ne peuvent pas être suivies, l'ANSSI conseille alors « de déconnecter les installations d'Internet » à la moindre suspicion de compromission.