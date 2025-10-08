nikon561

le phenomene est pourtant connu et etait decris plusieurs années auparavent par le directeur de RTE au senat.

la nature intermittent des sources renouvelables oblige a compenser instantannement ces fluctuations qui impactent la frequence du reseau, qui doit rester dans une crenau tres restrein.

au dela de 50% de source renouvelable sur le reseau, ce n’est plus possible d’ajuster assez fort / vite.

la semaine avant le blackout l’espagne se vantais de quasi 100% de source renouvelable.

resultat une soudaine fluctuation de production = desequilibre = mise en seurité (deconnexion) d’equipements, donc report sur d’autres reseau qui se mettent a leur tour en securité(memes causes = meme effets).

effet domino, en quelques secondes tout le reseau tombe.

ce n’est pas une surprise, cette possibilité etait connue, documentée et des mises en garde avaient deja été faites a plusieurs reprises sur le sujet.