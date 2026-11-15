Et les pirates s’emparent de ces failles de plus en plus vite. Selon VulnCheck, il fallait en 2025 une médiane de 120 jours entre la publication d’une faille et sa première exploitation, contre 80 jours au premier semestre 2026, et l’entreprise mesure un délai encore plus court depuis l’été.

VulnCheck a publié 14 failles dans le XWEB EVO, et les pirates exploitent deux d’entre elles. Les supermarchés pilotent avec ce boîtier de Dixell, vendu sous la marque Copeland, toute la réfrigération du magasin depuis l’arrière-boutique. Avec l’une de ces failles, un pirate prend le contrôle total de l’appareil, sans mot de passe, en une seule requête. Grâce à ses pièges à pirates (honeypots), VulnCheck a repéré une première tentative d’exploitation 1 h 40 après la mise en ligne des failles dans la base américaine NVD. Comme l’explique Josh Bressers, « dès qu’une information semble intéressante, quelqu’un s’en empare et tente de l’exploiter ».

Le CERT-FR a relevé des contrôleurs XWEB de Dixell dans les équipements compromis lors du sabotage des frigos de quelque 700 supermarchés français, que la France impute à une unité des Gardiens de la révolution iraniens. VulnCheck précise toutefois que les attaques repérées par ses pièges proviennent de pirates opportunistes, sans lien avec cette campagne. Copeland ne publie plus aucun correctif pour ces boîtiers depuis mars. Si vous gérez un commerce équipé d’un XWEB EVO, ne le laissez jamais accessible depuis Internet, placez-le derrière un VPN et prévoyez son remplacement.