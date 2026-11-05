Pour conduire cette expérience, OpenAI a d'abord chargé ses agents de repérer les parties du noyau qu'un utilisateur disposant de droits limités pouvait solliciter, afin de rechercher des failles qu’un attaquant serait capable d'exploiter sans posséder de privilèges élevés. Ce premier tri a permis de concentrer les recherches sur environ 7 % du code du noyau Linux, qu'une deuxième équipe d'agents a ensuite examiné.

Les erreurs suspectées ont été soumises à des tests dans des machines virtuelles isolées, puis les agents ont cherché à les exploiter pour obtenir les droits root. Au terme de la campagne, OpenAI a ainsi comptabilisé 948 vulnérabilités distinctes ayant permis d'accéder aux privilèges les plus élevés du système, sur une distribution Linux courante dont les principales protections de sécurité étaient activées.

A noter toutefois que pour exploiter ces failles, un attaquant doit déjà pouvoir exécuter du code sur la machine, par exemple après avoir compromis un compte utilisateur ou une application. Elles ne permettent donc pas, à elles seules, de pirater un ordinateur Linux à distance, mais peuvent transformer un premier accès limité en contrôle complet du système.

Au cours de leurs recherches, les agents auraient également élaboré au moins dix techniques d'exploitation inédites, que les spécialistes externes consultés par OpenAI ne connaissaient pas non plus. L'entreprise a choisi de ne pas en publier les détails techniques, mais ces découvertes suggèrent que les modèles sont désormais capables de concevoir leurs propres stratégies d'attaque, et plus seulement de répliquer des méthodes déjà documentées.