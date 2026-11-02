La première cible détaillée par Anthropic n'est autre que Chrome, le navigateur le plus utilisé au monde, qui a cédé face à une attaque qui ne demande qu'un seul clic. Il a suffi d'ouvrir une page piégée sur un Mac pour que, quelques secondes plus tard, la Calculatrice se lance toute seule. La démonstration est volontairement anodine, mais elle prouve que l'attaquant peut exécuter le programme de son choix sur la machine. Or Chrome enferme chaque page dans un « bac à sable », une cellule isolée censée l'empêcher de toucher au reste de l'ordinateur. Pour en sortir, l'IA a enchaîné quatre failles. La première corrompt la mémoire du moteur JavaScript, les suivantes prennent le contrôle de la page, repèrent où se trouvent les éléments sensibles du navigateur, puis franchissent la dernière cloison. Google a depuis corrigé 62 vulnérabilités signalées par Anthropic, toutes critiques ou de gravité élevée, dont 13 évasions de ce bac à sable.