Retour ensuite à un exercice plus modeste, pour voir si l'exploit d'un mastodonte comme WordPress n'était pas un coup de chance. YesWeHack a confronté Codex à deux laboratoires « boîte noire » de la plateforme PortSwigger, sans lui révéler la nature de la faille à trouver ni même le titre du défi. Le premier round était animé par une faille XSS logée dans la gestion des messages entre fenêtres du navigateur. Dans un premier temps, Codex s'est pourtant égaré en cherchant des pages de connexion et d'administration qui n'existaient tout simplement pas sur ce site, preuve que la consigne donnée oriente fortement, parfois trop, la façon dont l'IA explore une cible. Il a fini par l'identifier, la construire puis la livrer à une victime simulée, en un peu moins de quatre minutes au total, en prenant soin de vérifier que le laboratoire passait bien au statut « résolu », plutôt que de se contenter d'une réponse du serveur qui semblait prometteuse.