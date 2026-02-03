C'est le chercheur en cybersécurité Jeremiah Fowler qui a découvert l'ampleur du désastre. En auditant le réseau, il est tombé sur une base de données laissée totalement ouverte, sans la moindre protection par mot de passe. Le contenu de cette fuite a de quoi faire suer froid n'importe quel développeur : plus de 20 000 adresses e-mails et, bien plus grave, environ 1,5 million de jetons d'authentification et de clés API étaient accessibles en clair.

Ces clés ne sont pas de simples lignes de code. Elles permettent potentiellement à des tiers malveillants d'accéder aux comptes de services (comme OpenAI ou GitHub) liés par les utilisateurs, et d'en détourner l'usage à leurs frais. La plateforme a, depuis, sécurisé l'accès, mais le mal est fait : pendant une période indéterminée, les secrets les plus critiques des utilisateurs étaient servis sur un plateau d'argent.