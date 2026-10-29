Pour mettre Claude à l'épreuve, Anthropic a mobilisé sa Frontier Red Team, l'équipe chargée d'évaluer les capacités et les risques de ses modèles les plus avancés. Pendant plusieurs mois, les chercheurs ont fait travailler l'IA sur des logiciels complexes, à l'aide d'une plateforme qui lançait de nombreux agents en parallèle. Certains inspectaient le code, d'autres cherchaient comment accéder à des données protégées ou contourner les restrictions d'un programme. Le modèle disposait aussi d'outils de rétro-ingénierie pour analyser les logiciels dont le code source n'était pas disponible.

Sur Chrome, ce travail a débouché sur une chaîne de quatre vulnérabilités. Les deux premières permettaient de corrompre la mémoire du moteur JavaScript et de prendre le contrôle du processus d'affichage, les deux autres de franchir l'isolation du navigateur pour exécuter du code sur l'ordinateur. Lors des tests, l'exploit conçu par Claude a ainsi réussi à lancer la Calculatrice sur un Mac quelques secondes après l'ouverture d'une page web piégée, sans autre action de l'utilisateur.

Les attaques contre Safari et Android ont, elles, donné accès à des données normalement protégées, qu'il s'agisse d'informations appartenant à d'autres sites web ou de photos stockées sur un téléphone verrouillé. Sur Windows, une faille a permis de provoquer le plantage d'un serveur à distance. Sur Linux, enfin, l'exploitation d'une même vulnérabilité du noyau pour découvrir l'organisation de sa mémoire puis détourner son exécution a permis de lancer des commandes avec les privilèges root sur un serveur distant vulnérable, sans authentification ni intervention de la victime.